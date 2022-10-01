Хэмилтона не наказали за пирсинг в носу, «Мерседес» получил денежный штраф

Команда Формулы-1 «Мерседес» получила штраф в размере € 25 тыс. из-за пирсинга у Льюиса Хэмилтона.



Напомним, стюарды Гран-при Сингапура Формулы-1 позвали для разбирательств Льюиса Хэмилтона и представителя команды. Представитель вызван из-за некорректного заполнения формы, посвящённой проверке экипировке гонщика и подтверждающей, что у него нет на теле никаких запрещённых правилами украшений.



При общении со стюардами Хэмилтон пояснил, что врачи посоветвали ему не снимать пирсинг в носу. При этом команда предоставила стюардам все соответствующие документы от врача. В свете смягчающих обстоятельств стюарды приняли решение не наказывать Хэмилтона.



Что касается команды, то представитель «Мерседеса» заявил, что команда не знала о том, что Хэмилтон оставил пирсинг перед первой тренировкой Гран-при Сингапура, в связи с чем и заполнила форму некорректно. Стюарды признали, что ошибка при заполнении формы была непреднамеренной, и оштрафовали команду на € 25 тыс.