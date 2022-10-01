Расселл может получить штраф за замену двигателя

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не исключил, что команда может заменить двигатель на машине Джорджа Расселла, что приведёт к штрафу британца на стартовой решётке.



«Мы точно не знаем, что произошло. Может быть, мы воспользуемся этой ситуацией, чтобы добавить в наш пул ещё один новый двигатель», — сообщил Тото Вольф в интервью ORF.



Напомним, по итогам квалификации Джордж Расселл не смог пробиться в третий сегмент и остался лишь на 11-й позиции. Его напарник, Льюис Хэмилтон, по итогам квалификации стал третьим, впервые в сезоне попав в тройку сильнейших по итогам квалификации.



Поул-позицию в Сингапуре завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер, компанию на первом ряду стартовой решётки в воскресной гонке ему составил пилот «Ред Булл» Серхио Перес.