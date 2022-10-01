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Роберт Шварцман признался, что в свободное время пишет песни

Роберт Шварцман признался, что в свободное время пишет песни
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Резервный гонщик «Феррари» Роберт Шварцман признался, что в свободное время занимается музыкой и даже записывает песни, однако пока он не выкладывал их в свободный доступ.

«Да, я очень занят гонками, но в какие-то моменты пытаюсь сосредоточиться на других вещах, например, музыке, которую я сочиняю. Я пытаюсь развиваться в музыкальной индустрии.

TikTok — это другое, я делаю собственную музыку, я пытаюсь работать над своими песнями. У меня есть друг, который занимается битами и прочим, и мы делаем это вместе с этим парнем. Этот человек очень хорош в этом деле, я очень уважаю его. Он крут. Несколько лет назад он встречался с Трэвисом Скоттом, Дензелом Карри. Он вовлечён в этот мир, он крутой парень. Он хорошо знает музыку.

Он делает биты, я подбираю тему, пишу тексты, выбираю направление, в котором эти песни будут исполняться. Мы работаем вместе», — сказал Роберт Шварцман в интервью на подкасте PitStop.

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