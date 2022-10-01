Расселл объяснил причины провала в квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл объяснил причины своего провала в квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он стал лишь 11-м.



«У меня были сложности из-за проблемы с тормозами, из-за чего в поворотах мне не удавалось нормально сбрасывать скорость. Похоже, что уровень сцепления был неплохим, но мне очень трудно давалось прохождение поворотов. Кроме того, к сожалению, я страдал от недостаточной поворачиваемости.



Из-за этого мне бы вряд ли удалось хорошо провести третью сессию квалификации, даже если бы мне удалось в неё пробиться. Но мы видим на телеметрии, в чём заключается причина этой проблемы, так что, надеюсь, до завтра мы её решим. Конечно, мы с командой расстроены, потому что машина на этой трассе быстра. Но надежда всё ещё осталась, мы здесь для того, чтобы заработать хорошие очки», — приводит слова Джорджа Расселла пресс-служба команды.