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Гонщик NASCAR чудом спасся из загоревшегося автомобиля

Гонщик NASCAR чудом спасся из загоревшегося автомобиля
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Во время гонки третьего дивизиона NASCAR — серии пикапов Camping World Truck Series — на суперспидвее «Талладега» произошла опасная авария с участием Джордана Андерсона. «Шевроле» 31-летнего гонщика загорелась прямо по ходу движения и в итоге врезалась в отбойник.

Пилот чудом успел выскочить из охваченной дымом и пламенем кабины, после чего был оперативно доставлен на вертолёте в ближайший к автодрому госпиталь. По предварительным данным, жизни гонщика ничто не угрожает.

Джордана Андерсона отправляют в госпиталь

Джордана Андерсона отправляют в госпиталь

Джордан Андерсон выступает в NASCAR на национальном уровне с 2014 года. В общей сложности у него за плечами более 150 стартов во втором и третьем дивизионах, но за это время он не одержал ни одной победы и лишь три раза финишировал в топ-5.

Напомним, в воскресенье на «Талладеге» состоится очередной этап плей-офф NASCAR Cup Series — главного чемпионата в иерархии американских гонок сток-каров.

На момент написания заметки гонка NASCAR Camping World Truck Series продолжается.

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