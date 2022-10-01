Гонщик NASCAR чудом спасся из загоревшегося автомобиля

Во время гонки третьего дивизиона NASCAR — серии пикапов Camping World Truck Series — на суперспидвее «Талладега» произошла опасная авария с участием Джордана Андерсона. «Шевроле» 31-летнего гонщика загорелась прямо по ходу движения и в итоге врезалась в отбойник.
Пилот чудом успел выскочить из охваченной дымом и пламенем кабины, после чего был оперативно доставлен на вертолёте в ближайший к автодрому госпиталь. По предварительным данным, жизни гонщика ничто не угрожает.
Джордана Андерсона отправляют в госпиталь
Джордан Андерсон выступает в NASCAR на национальном уровне с 2014 года. В общей сложности у него за плечами более 150 стартов во втором и третьем дивизионах, но за это время он не одержал ни одной победы и лишь три раза финишировал в топ-5.
Напомним, в воскресенье на «Талладеге» состоится очередной этап плей-офф NASCAR Cup Series — главного чемпионата в иерархии американских гонок сток-каров.
На момент написания заметки гонка NASCAR Camping World Truck Series продолжается.
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