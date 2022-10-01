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Феттель объяснил решение рано перейти на слики в квалификации Гран-при Сингапура

Феттель объяснил решение рано перейти на слики в квалификации Гран-при Сингапура
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель объяснил решение перейти с промежуточных шин на слики в концовке второго сегмента квалификации Гран-при Сингапура. Феттель по итогам сессии стал 14-м.

«Сейчас легко говорить, что мы рано перешли на слики, но на тот момент было ощущение, что это может сработать. Мы всё обсудили и вместе приняли решение. Может быть, мне стоило больше доверять инстинктам. В конце второго сегмента квалификации на сликах я мог атаковать на сухих участках трассы, но слишком рано заблокировал колёса, а третий сектор трассы оставался слишком мокрым. Если в гонке будет дождь, то он поможет, но у нас хороший темп на длинных сериях, так что мы сделаем всё, чтобы побороться за очки», — приводит слова Феттеля официальный сайт команды.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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