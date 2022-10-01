Алонсо прокомментировал попадание в топ-5 в квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Сингапура, которую он закончил на пятой позиции.
«Пятая позиция — отличный результат. Мы смогли добиться максимума в сложных условиях. Состояние трассы постоянно менялось, так что приходилось гадать, каким в итоге окажется сцепление в том или ином повороте. Я был полностью уверен в болиде. Это жизненно важно на городских трассах и сильно помогает понимать условия и момент, когда нужно переходить на слики.
Я надеюсь, что завтра гонка не принесёт проблем, но многое будет зависеть от погоды. Я стартую всего в двух местах от подиума, так что если мы сможем стартовать чисто, то я смогу рассчитывать на высокий результат», — приводит слова Фернандо Алонсо пресс-служба команды.
- 1 октября 2022
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