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Окон объяснил провал в квалификации Гран-при Сингапура

Окон объяснил провал в квалификации Гран-при Сингапура
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал провал в квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он показал 18-й результат.

«Квалификация получилась сложной, я очень расстроен тем, что мне не удалось выйти из первого сегмента, потому что на протяжении всего уикенда у меня был высокий темп. Однако у меня возникли проблемы с тормозами, которые повлияли на сегодняшний результат.

Из позитивных моментов можно отметить, что машина быстра, так что завтра наша цель — пробиться в очки. На этом автодроме сложно обгонять, но я буду атаковать изо всех сил, чтобы принести команде отличный результат», — приводит слова Эстебана Окона пресс-служба команды.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

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