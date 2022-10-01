Окон объяснил провал в квалификации Гран-при Сингапура
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон прокомментировал провал в квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он показал 18-й результат.
«Квалификация получилась сложной, я очень расстроен тем, что мне не удалось выйти из первого сегмента, потому что на протяжении всего уикенда у меня был высокий темп. Однако у меня возникли проблемы с тормозами, которые повлияли на сегодняшний результат.
Из позитивных моментов можно отметить, что машина быстра, так что завтра наша цель — пробиться в очки. На этом автодроме сложно обгонять, но я буду атаковать изо всех сил, чтобы принести команде отличный результат», — приводит слова Эстебана Окона пресс-служба команды.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.
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