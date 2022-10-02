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В «Мерседесе» надеются на первую победу в сезоне

В «Мерседесе» надеются на первую победу в сезоне
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги квалификации Гран-при Сингапура.

«В какие-то моменты в квалификации мы надеялись на успех, но в итоге Хэмилтону не хватило до поула 0,05 секунды, пусть весь вечер он и показывал хорошую скорость. Джордж выбыл из борьбы ещё во второй сессии, потому что с самого начала квалификации у него были проблемы с тормозами.

В конце квалификации Льюис проехал на сликах больше кругов, чем обычно, но это позволило не только удерживать шины в нужном температурном диапазоне, но и понять, как добиться хорошего сцепления. Его последний круг был отличным, но он заблокировал шины в 16-м повороте, что сказалось на результате, он мог рассчитывать на поул, но в итоге оказался только третьим.

Стартовать со второго ряда — хорошо, мы успели активно поработать на длинных сериях, гораздо активнее, чем Леклер и Перес, так что мы продолжим бороться в надежде одержать первую победу в нынешнем сезоне», — приводит слова Шовлина пресс-служба команды.

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