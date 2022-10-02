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Даниил Квят побывал в музее NASCAR

Даниил Квят побывал в музее NASCAR
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Российский гонщик Даниил Квят посетил музей NASCAR в Шарлотте (США). Фотографиями и видео с поездки Квят поделился в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Даниила Квята

Напомним, Квят в следующий уикенд 8–9 октября выступит на 31-м этапе NASCAR Cup Series, который пройдёт на ровале в Шарлотте, параллельно с участием в соревнованиях NASCAR Xfinity Series — втором дивизионе гонок сток-каров. В XFinity россиянин будет пилотировать «Тойоту» команды «Сэм Хант» — это позволит дополнительно изучить трассу, получить дополнительный опыт за рулём сток-каров и лучше подготовиться к заезду NASCAR Cup Series в воскресенье. Квят не уточнил, за какую команду поедет в NASCAR Cup Series, но, скорее всего, он продолжит выступать за «Хезеберг».

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