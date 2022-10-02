Ферстаппен призвал соперников заткнуться на фоне скандала вокруг «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен назвал комментарии «Феррари» и «Мерседеса» глупыми и призвал соперников заткнуться и не комментировать слухи о том, что «быки» нарушили в прошлом году бюджетный лимит.

Действующий чемпион мира, который уже в Сингапуре может завоевать второй титул подряд, также признался, что не воспринимает всерьёз информацию о том, что его могут лишить звания чемпиона мира на фоне этого скандала.

«Команда сказала, что всё было сделано правильно. Я не воспринимаю все слухи всерьёз. Знаю, откуда это исходит и кто позволяет себе делать подобные заявления. Вообще не удивлён, особенно тем, как об этом говорят в Англии. Но я не боюсь этого. Другие команды говорят об этом, хотя у них нет всей информации. Это выглядит немного глупо. А что я об этом думаю? Пусть просто заткнутся», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

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