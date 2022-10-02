В «Ред Булл» прокомментировали переговоры с ФИА по бюджетному лимиту
Поделиться
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал информацию о переговорах с Международной автомобильной федерацией (ФИА) по ситуации с бюджетным лимитом.
«На сегодняшний день нет окончательного отчёта, нет конкретных цифр. С нашей точки зрения, есть некоторые моменты, в которых мы видим ситуацию иначе, чем ФИА. И это нужно обсудить», — сказал Марко в интервью Sky Germany.
Напомним, ранее стало известно, что австрийский гоночный коллектив мог превысить лимит в $ 147,4 млн в 2021 году. Сообщалось, что по этой причине ФИА может подвергнуть «Ред Булл» некоторым санкциям. Данные финансового аудита за прошлый год будут представлены на следующей неделе.
Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
15:14
-
15:03
-
14:54
-
14:20
-
13:21
-
12:27
-
11:59
-
11:40
-
11:16
-
10:00
-
09:32
-
00:53
-
00:49
- 1 октября 2022
-
23:55
-
23:50
-
22:56
-
22:52
-
21:51
-
21:15
-
20:42
-
20:40
-
19:54
-
19:24
-
18:56
-
18:44
-
18:40
-
18:28
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:18
Партнерский контент