В «Ред Булл» прокомментировали переговоры с ФИА по бюджетному лимиту

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал информацию о переговорах с Международной автомобильной федерацией (ФИА) по ситуации с бюджетным лимитом.

«На сегодняшний день нет окончательного отчёта, нет конкретных цифр. С нашей точки зрения, есть некоторые моменты, в которых мы видим ситуацию иначе, чем ФИА. И это нужно обсудить», — сказал Марко в интервью Sky Germany.

Напомним, ранее стало известно, что австрийский гоночный коллектив мог превысить лимит в $ 147,4 млн в 2021 году. Сообщалось, что по этой причине ФИА может подвергнуть «Ред Булл» некоторым санкциям. Данные финансового аудита за прошлый год будут представлены на следующей неделе.

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