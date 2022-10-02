Стало известно, во сколько начнётся Гран-при Сингапура

Старт Гран-при Сингапура Формулы-1 будет дан в 16:05 мск. Ранее его отложили из-за погодных условий. Начало гонки было запланировано на 15:00 мск, но организаторы были вынуждены перенести старт из-за сильнейшего ливня.
Гонка 17-го этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Сингапура состоится сегодня, 2 октября, на уличном автодроме «Марина Бей». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.
С поул-позиции будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер. Второй результат по итогам квалификации показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Действующий чемпион мира, лидер сезона-2022 Макс Ферстаппен уйдёт в гонку с восьмой позиции на стартовой решётке.
Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1.
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