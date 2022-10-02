Источник: Гасли подпишет контракт с «Альпин» на следующей неделе

Голландский пилот Ник де Врис уже подписал контракт с «Альфа Таури» на следующий сезон, сообщает Ziggo Sport Racing. Также, по информации источника, французский гонщик Пьер Гасли должен на следующей неделе подписать соглашение с «Альпин».

Если данная информация окажется верной, то следует ждать официальных подтверждений со стороны «Альфа Таури» и «Альпин» в ближайшее время. В таком случае в Формуле-1 останутся лишь две вакансии на следующий сезон — в «Хаасе», где своё место может потерять Мик Шумахер, и в «Уильямсе», который ранее планировал заменить Николаса Латифи на Оскара Пиастри и затем на де Вриса, но теперь может сделать выбор в пользу Логана Сарджента.

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