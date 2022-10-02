Глава Rich Energy: Льюис Хэмилтон — истинный чемпион прошлого сезона

Генеральный директор Rich Energy Уильям Стори заявил, что настоящим чемпионом Формулы-1 прошлого сезона должен быть пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а не Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Нарушение лимита бюджета является однозначным мошенничеством и должно привести к дисквалификации «Ред Булл», если это будет доказано. На мой взгляд, Льюис Хэмилтон был истинным чемпионом мира в прошлом сезоне», — написал Стори в своих социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» в прошлом сезоне, возможно, не смогли уложиться в лимит расходов. Сообщалось, что по этой причине Международная автомобильная федерация (ФИА) может подвергнуть команды санкциям. Данные финансового аудита за прошлый год ФИА представит на следующей неделе.

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