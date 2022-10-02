Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо побил рекорд Формулы-1 по количеству стартов. Нынешний гран-при Сингапура стал для испанца 350-й гонкой в карьере.
Таким образом, Алонсо превзошёл достижение чемпиона «Королевских гонок» 2007 года финна Кими Райкконена, на счету которого было 349 стартов. Финский пилот завершил карьеру в 2021 году.
По итогам 16 этапов 41-летний Фернандо Алонсо занимает девятое место в общем зачёте пилотов, набрав 59 очков. Возглавляет рейтинг голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Лучшим результатом Алонсо в этом сезоне является пятое место на этапах Гран-при Великобритании и Бельгии.
Гонка 17-го этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Сингапура проходит в данный момент на уличном автодроме «Марина Бей». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1.
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