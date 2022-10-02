Серхио Перес прокомментировал победу на Гран-при Сингапура Формулы-1

Пилот команды «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал победу в гонке Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 2 октября.

«Сегодня была отличная гонка, я контролировал темп и атаковал даже на последних кругах. Сегодня я сделал всё возможное, чтобы победить, отдал всё. Не знаю, из-за чего расследование по поводу процедуры сейфти-кара. Следующая гонка у нас в Японии, а это особенный этап для и нас, и для «Хонды», – сказал пилот в интервью после гонки.

Победа на Гран-при Сингапура стала для 32-летнего Переса второй в сезоне. Ранее мексиканец становился первым на этапе в Монако. Также Перес становился вторым на Гран-при Австралии, Эмилии-Романьи, Испании, Азербайджана, Великобритании и Бельгии.