Серхио Перес прокомментировал победу на Гран-при Сингапура Формулы-1
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Пилот команды «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал победу в гонке Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 2 октября.
«Сегодня была отличная гонка, я контролировал темп и атаковал даже на последних кругах. Сегодня я сделал всё возможное, чтобы победить, отдал всё. Не знаю, из-за чего расследование по поводу процедуры сейфти-кара. Следующая гонка у нас в Японии, а это особенный этап для и нас, и для «Хонды», – сказал пилот в интервью после гонки.
Победа на Гран-при Сингапура стала для 32-летнего Переса второй в сезоне. Ранее мексиканец становился первым на этапе в Монако. Также Перес становился вторым на Гран-при Австралии, Эмилии-Романьи, Испании, Азербайджана, Великобритании и Бельгии.
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