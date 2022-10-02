Алонсо — о четвёртом сходе в сезоне: добавить мне очки, и я был бы лучше «Мерседеса»

Двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Альпин», прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 2 октября.

Напомним, Алонсо сошёл на 20-м круге из-за проблем с двигателем. Сход стал для испанца четвёртым в сезоне.

«У меня не хватало 50 очков, а теперь около 60, что неприемлемо для моей машины под номером 14. Если добавить мне ещё 60 очков в личном зачёте и убрать их у остальных, то мой чемпионат выглядел бы даже лучше, чем у «Мерседеса». Я горжусь выступлением, сегодня мы боролись за топ-5 или топ-6, но это не отразится в протоколе», – приводит слова пилота издание AS.

Победителем гонки Гран-при Сингапура стал Серхио Перес из «Ред Булл», вторым финишировал Шарль Леклер из «Феррари», третьим – его напарник Карлос Сайнс.