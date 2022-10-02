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У Ферстаппена был неверный режим работы двигателя на старте Гран-при Сингапура

У Ферстаппена был неверный режим работы двигателя на старте Гран-при Сингапура
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал победу пилота команды Серхио Переса в гонке Гран-при Сингапура Формулы-1 и объяснил, почему Макс Ферстаппен потерял несколько позиций на старте.

«В итоге Леклер не смог поддерживать темп Серхио. Фантастическая гонка со стороны Чеко! Невероятная, никаких ошибок. А ведь давление со стороны «Феррари» было огромным. Серхио замечательно стартовал, что принесло ему победу.

У Макса на старте был неверный режим мотора, из-за чего он прошёл так сложно. Машина почти полностью остановилась. Такое случается. Но и вообще весь уикенд в целом не шёл для Макса хорошо. Не получилось сделать себе подарок на день рождения», — приводит слова Марко GPBlog.

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