Леклер сократил отставание от Ферстаппена до 104 очков, «Астон Мартин» отыграл две позиции

По итогам Гран-при Сингапура положение в первой десятке личного зачёта не изменилось, разве что борьба за второе и четвёртое места стала плотнее — теперь Серхио Перес отстаёт от Шарля Леклера всего на одно очко в борьбе за вице-чемпионство, такой же является разница между Карлосом Сайнсом и Джорджем Расселлом после неудачной гонки британца.

Большие перестановки произошли в нижней части таблицы — Даниэль Риккардо благодаря пятому месту на финише отыграл сразу три позиции и вышел на 11-ю строчку, одну позицию удалось отыграть Себастьяну Феттелю. Лэнс Стролл, набравший восемь очков, опередил в таблице Чжоу, Цуноду и Шумахера.

Леклеру удалось сократить отставание от Ферстаппена до 104 очков.

Общий зачёт

Место Пилот Команда Очки 1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 341 2. Шарль Леклер «Феррари» 237 3. Серхио Перес «Ред Булл» 235 4. Джордж Расселл «Мерседес» 203 5. Карлос Сайнс «Феррари» 202 6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 170 7. Ландо Норрис «Макларен» 100 8. Эстебан Окон «Альпин» 66 9. Фернандо Алонсо «Альпин» 59 10. Валттери Боттас «Альфа Ромео» 46 11. Даниэль Риккардо «Макларен» 29 12. Себастьян Феттель «Астон Мартин» 24 13. Пьер Гасли «Альфа Таури» 23 14. Кевин Магнуссен «Хаас» 22 15. Лэнс Стролл «Астон Мартин» 13 16. Мик Шумахер «Хаас» 12 17. Юки Цунода «Альфа Таури» 11 18. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 6 19. Александер Албон «Уильямс» 4 20. Ник де Врис «Уильямс» 2 21. Николас Латифи «Уильямс» 0 22. Нико Хюлькенберг «Астон Мартин» 0

В Кубке конструкторов «Феррари» сократила отставание от «Ред Булл» на два очка, но между ними по-прежнему пропасть — 137 очков. Удачный уикенд «Макларена» позволил им опередить «Альпин» в борьбе за четвёртую позицию, а «Астон Мартин» опередил в турнирной таблице «Хаас» и «Альфа Таури».

Кубок конструкторов