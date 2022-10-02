Леклер сократил отставание от Ферстаппена до 104 очков, «Астон Мартин» отыграл две позиции

По итогам Гран-при Сингапура положение в первой десятке личного зачёта не изменилось, разве что борьба за второе и четвёртое места стала плотнее — теперь Серхио Перес отстаёт от Шарля Леклера всего на одно очко в борьбе за вице-чемпионство, такой же является разница между Карлосом Сайнсом и Джорджем Расселлом после неудачной гонки британца.
Большие перестановки произошли в нижней части таблицы — Даниэль Риккардо благодаря пятому месту на финише отыграл сразу три позиции и вышел на 11-ю строчку, одну позицию удалось отыграть Себастьяну Феттелю. Лэнс Стролл, набравший восемь очков, опередил в таблице Чжоу, Цуноду и Шумахера.
Леклеру удалось сократить отставание от Ферстаппена до 104 очков.
Общий зачёт
|Место
|Пилот
|Команда
|Очки
|1.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|341
|2.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|237
|3.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|235
|4.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|203
|5.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|202
|6.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|170
|7.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|100
|8.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|66
|9.
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|59
|10.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|46
|11.
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|29
|12.
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|24
|13.
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|23
|14.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|22
|15.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|13
|16.
|Мик Шумахер
|«Хаас»
|12
|17.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|11
|18.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|6
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|4
|20.
|Ник де Врис
|«Уильямс»
|2
|21.
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|0
|22.
|Нико Хюлькенберг
|«Астон Мартин»
|0
В Кубке конструкторов «Феррари» сократила отставание от «Ред Булл» на два очка, но между ними по-прежнему пропасть — 137 очков. Удачный уикенд «Макларена» позволил им опередить «Альпин» в борьбе за четвёртую позицию, а «Астон Мартин» опередил в турнирной таблице «Хаас» и «Альфа Таури».
Кубок конструкторов
|Место
|Команда
|Очки
|1.
|«Ред Булл»
|576
|2.
|«Феррари»
|439
|3.
|«Мерседес»
|373
|4.
|«Макларен»
|129
|5.
|«Альпин»
|125
|6.
|«Альфа Ромео»
|52
|7.
|«Астон Мартин»
|37
|8.
|«Хаас»
|34
|9.
|«Альфа Таури»
|34
|10.
|«Уильямс»
|6
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