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Пилоты AKKodis ASP Team стали чемпионами GT World Challenge Europe Endurance Cup

Пилоты AKKodis ASP Team стали чемпионами GT World Challenge Europe Endurance Cup
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Пилоты команды AKKodis ASP Team, в составе которой в различных соревнованиях в этом году выступали Тимур Богуславский и Константин Терещенко, стали чемпионами кузовной серии GT World Challenge Europe Endurance Cup. Решающая гонка первенства — «3 часа Барселоны» — прошла в этот уикенд на автодроме, традиционно принимающем Гран-при Испании Формулы-1.

Победу в трёхчасовом марафоне одержал экипаж Dinamic Motorsport в составе Клауса Бахлера, Алессио Пикарилло и Маттео Кайроли, пилотировавших «Порше» № 54. На второй позиции расположилась «Феррари» № 71, на которой выступали пилоты Iron Lynx Алессандро Пьергуиди, Алессио Ровера и Антонио Фуоко, а бронзовыми призёрами стали представители экипажа Emil Frey Racing на «Ламборгини» № 63 — Джек Эйткен, Альберт Коста и Мирко Бортолотти.

Раффаэле Марчьелло, Даниэль Хункаделья и Жюль Гунон на «Мерседесе» № 87 команды AKKodis ASP Team финишировали пятыми, но этого оказалось достаточно, чтобы опередить в общем зачёте пилотов Iron Lynx и завоевать чемпионство. Ещё один экипаж AKKodis ASP Team — его в этой гонке пилотировали Каспер Стивенсон, Тома Друэ и Томмасо Моска — расположился на 21-й позиции «абсолюта» и стал девятым среди участников зачёта Silver Cup.

В гонке в Барселоне также выступал россиянин Алексей Малыхин, пилотировавший «Порше» команды Allied Racing. Экипаж Малыхина пересёк линию финиша на 34-й позиции, но стал вторым в категории Pro-Am Cup.

Среди других участников следует отметить легендарного мотогонщика Валентино Росси, который в составе Team WRT на «Ауди» № 46 занял шестое место, а также экс-пилота Формулы-1 Джанкарло Физикеллу — его экипаж замкнул вторую десятку финишировавших.

«3 часа Барселоны» (топ-10):
1. Dinamic Motorsport № 54 «Порше» (К. Бахлер/А. Пикарилло / М. Кайроли) — 97 кругов.
2. Iron Lynx № 71 «Феррари» (А. Пьергуиди/А. Ровера/А. Фуоко) +0.873 сек.
3. Emil Frey Racing № 63 «Ламборгини» (Д. Эйткен/А. Коста/М. Бортолотти) +9.098.
4. Team WRT № 32 «Ауди» (Д. Вантор/Р. Феллер/Ш. Виртс) +9.670.
5. AKKodis ASP Team № 88 «Мерседес» (Р. Марчьелло/Д. Хункаделья/Т. Моска) +22.168.
6. Team WRT № 46 «Ауди» (Ф. Вервиш/Н. Мюллер/В. Росси) +26.517.
7. Sainteloc Junior Team № 25 «Ауди» (К. Мис/Л. Легере/П. Нидерхаузер) +26.870.
8. AMG Team GetSpeed № 2 «Мерседес» (М. Энгель/Л. Штольц/С. Схотхорст) +31.325.
9. Rowe Racing № 98 БМВ (Ф. Энг/А. Фарфуш/Н. Йеллоли) +48.555.
10. Jota № 38 «Макларен» (Р. Белл/О. Уилкинсон/М. Кирхгофер) +48.961.

Итоговое положение:
1. Ж. Гунон/Д. Хункаделья/Р. Марчьелло — 89 очков.
2. А. Фуоко — 87.
3. Д. Ригон/Д. Серра — 68.
4. К. Бахлер — 54.
5. Л. Штольц/С. Схотхорст — 53.

Следующий сезон GT World Challenge Europe Endurance Cup стартует 22–23 апреля 2023 года — первая гонка состоится на Национальном автодроме Монцы.

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