Албон объяснил, почему врезался в отбойник на Гран-при Сингапура

Пилот «Уильямса» Алекс Албон прокомментировал выступление в гонке Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 2 октября.
Напомним, Албон врезался в отбойник, повредив переднее крыло. Гонщик смог продолжить заезд, однако вскоре был вынужден сойти.
«Всё это немного расстраивает, сегодняшний вечер получился тяжёлым. Обидно, тот круг ничем не отличался от предыдущего, но я заблокировал переднее левое колесо, а на мокрой трассе тяжело предсказывать, как поведут себя тормоза.
Несмотря на то что у меня не было проблем и в итоге всё сводится к ошибке пилота, тормоза всё же очень коварны на мокрой трассе, и тяжело воспользоваться ими вовремя. Мы понимали, что, вероятно, не будем бороться за очки в Сингапуре, но, несмотря на произошедшее, мы подготовимся к Японии и вернёмся в бой», – приводит слова пилота пресс-служба команды.
- 2 октября 2022
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