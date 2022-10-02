Вольф прокомментировал вылет Хэмилтона и ошибку с тактикой Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги выступления своей команды на Гран-при Сингапура.

«Этот сезон преподнёс нам несколько сложных уроков, и сегодня был ещё один. Мы стартовали с противоположных концов решётки, но мы не смогли воспользоваться гоночным темпом ни одного болида. Льюис боролся за подиум на протяжении большей части гонки — но также боролся с балансом машины в сложных условиях и на неровном покрытии.

После того как он заблокировал колёса и повредил крыло, остановка для замены шин и носовой части стоила ему позиции — затем он потерял ещё больше, когда машины впереди прошли пит-стоп под сейфти-каром и вырвались вперёд. В результате он застрял в веренице машин и не смог отыграть позицию.

Для Джорджа мы сделали ставку на сухие шины. Оглядываясь назад, можно сказать, что это было слишком рано, но ему нечего было терять, поэтому мы были готовы рискнуть. Несмотря на это, по ходу гонки он всё ещё был в состоянии вернуться в очковую зону, пока не произошло столкновение с Миком, в результате которого он оказался последним на трассе. Самое большое разочарование сегодня в том, что мы не смогли развить то, что начали в пятницу и субботу. С таким результатом наша борьба за второе место в Кубке конструкторов значительно осложнилась, но единственное, что мы можем сделать, это собраться с силами и направить всю энергию на следующую гонку в Сузуке», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.