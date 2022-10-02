Леклер рассказал, почему не смог обогнать Переса в конце гонки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, почему не смог побороться с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом в конце Гран-при Сингапура.
«В грязном воздухе, в таких условиях, в каких мы находились, за малейшую ошибку приходится платить очень дорого. Так что я допустил несколько ошибок.
Я просто пытался быть как можно ближе, потому что мне нужно было фактически совершить обгон на прямой [до начала торможения]. Я не мог тормозить позже в зоне торможения, потому что не знал, каково состояние внутренней части трассы. А я не хотел так рисковать. У меня был один круг, где я был очень близок. И я действительно думал о том, чтобы зайти внутрь и затормозить позже. Но это того не стоило. Поэтому я просто ждал подходящей возможности. К сожалению, в конце я её так и не получил», — приводит слова Леклера Motorsport.
- 2 октября 2022
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