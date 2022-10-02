«Я мало что мог сделать». Чжоу прокомментировал аварию с Латифи на ГП Сингапура
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Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал столкновение с Николасом Латифи из «Уильямса» в гонке Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 2 октября. После инцидента китайский гонщик был вынужден сойти с дистанции.
«Очень обидно завершать гонку такой аварией, но я мало что мог сделать. Я шёл бок о бок с Латифи в четвёртом повороте, и он решил полностью перекрыть свободное пространство и оставить меня перед стеной.
Повреждение подвески оказалось неисправимым, он получил штраф, но это мало что меняет для меня. Это не то, чего мы хотели, что расстраивает, поскольку у нас был хороший темп. Мы просто перешагиваем сегодняшний день и смещаем наш фокус на Сузуку», – приводит слова пилота пресс-служба команды.
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