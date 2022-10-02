Феттель высказался о пропуске Ферстаппена на последнем круге гонки ГП Сингапура

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал выступление на Гран-при Сингапура, который завершился сегодня, 2 октября. Напомним, немец финишировал седьмым, под занавес гонки пропустив лидера чемпионата Макса Ферстаппена.
«Мы можем быть довольными отличным результатом для команды и важными очками. Было непросто из-за условий трассы – асфальт долго высыхал, и момент перехода на сухие шины имел решающее значение.
Я отлично стартовал, первый круг получился очень весёлым. Я не стал осторожничать и постарался отыграть несколько мест. После же я сосредоточился на своих «медиумах», поскольку мы понимали, что из-за долгого высыхания трассы они должны были продержаться.
У меня получилась серьёзная борьба с Льюисом и Максом на последних кругах. Я долго отражал атаки, и было обидно, что Макс опередил нас на последнем круге», – приводит слова пилота пресс-служба команды.
- 3 октября 2022
-
00:39
- 2 октября 2022
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
20:52
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:21
-
19:16
-
18:44
-
18:44
-
18:35
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
16:56
-
16:34
-
16:24
-
15:14
-
15:03
-
14:54
-
14:20