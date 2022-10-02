Феттель высказался о пропуске Ферстаппена на последнем круге гонки ГП Сингапура

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал выступление на Гран-при Сингапура, который завершился сегодня, 2 октября. Напомним, немец финишировал седьмым, под занавес гонки пропустив лидера чемпионата Макса Ферстаппена.

«Мы можем быть довольными отличным результатом для команды и важными очками. Было непросто из-за условий трассы – асфальт долго высыхал, и момент перехода на сухие шины имел решающее значение.

Я отлично стартовал, первый круг получился очень весёлым. Я не стал осторожничать и постарался отыграть несколько мест. После же я сосредоточился на своих «медиумах», поскольку мы понимали, что из-за долгого высыхания трассы они должны были продержаться.

У меня получилась серьёзная борьба с Льюисом и Максом на последних кругах. Я долго отражал атаки, и было обидно, что Макс опередил нас на последнем круге», – приводит слова пилота пресс-служба команды.