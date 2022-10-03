Норрис: ожидали, что «Альпин» в Сингапуре займёт 4-5 места, а всё получилось наоборот

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что в начале уикенда в Сингапуре не рассчитывал на хорошее выступление.

«В пятницу казалось, что этот уикенд может стать одним из худших для нашей команды в этом сезоне. Наш гоночный темп оставлял желать лучшего. Я думаю, мы просто очень хорошо поработали, и Даниэль, и я, и команда по стратегии. Но «Альпин», вероятно, были, по крайней мере, на полсекунды быстрее как в сухих, так и в мокрых условиях. Мы ожидали, что их пилоты займут четвёртое и пятое места в этот уикенд. В итоге ни один из них не финишировал в очках, а всё получилось наоборот.

Это была весёлая гонка, но, вероятно, одна из самых сложных гонок, которые я проводил в Формуле-1, просто из-за уровня концентрации, который требовался, и из-за того, как легко было совершить ошибки», — приводит слова Норриса Racingnews365.