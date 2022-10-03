Кими Райкконен может стать пилотом одной из ведущих команд в IndyCar

Босс команды «Ганасси» Чип Ганасси хотел бы, чтобы чемпион Формулы-1 2007 года, дебютант NASCAR Cup Series Кими Райкконен перешёл в его команду и выступал на дорожных этапах. При этом он также высказал пожелание, чтобы семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон участвовал только в гонках на овалах. Об этом информирует Fórmula Indy Oficial.



Ранее бывший механик «Макларена», а ныне эксперт Марк Пристли поделился воспоминаниями о Райкконене.

Напомним, не так давно Джонсон объявил, что по окончании сезона-2022 перестанет гоняться в «формульной» серии на полном расписании. При этом, по словам пилота, он не намерен завершать карьеру и вскоре объявит о дальнейших спортивных планах.