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Кими Райкконен может стать пилотом одной из ведущих команд в IndyCar

Кими Райкконен может стать пилотом одной из ведущих команд в IndyCar
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Босс команды «Ганасси» Чип Ганасси хотел бы, чтобы чемпион Формулы-1 2007 года, дебютант NASCAR Cup Series Кими Райкконен перешёл в его команду и выступал на дорожных этапах. При этом он также высказал пожелание, чтобы семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон участвовал только в гонках на овалах. Об этом информирует Fórmula Indy Oficial.

Ранее бывший механик «Макларена», а ныне эксперт Марк Пристли поделился воспоминаниями о Райкконене.

Напомним, не так давно Джонсон объявил, что по окончании сезона-2022 перестанет гоняться в «формульной» серии на полном расписании. При этом, по словам пилота, он не намерен завершать карьеру и вскоре объявит о дальнейших спортивных планах.

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