Кими Райкконен может стать пилотом одной из ведущих команд в IndyCar
Поделиться
Босс команды «Ганасси» Чип Ганасси хотел бы, чтобы чемпион Формулы-1 2007 года, дебютант NASCAR Cup Series Кими Райкконен перешёл в его команду и выступал на дорожных этапах. При этом он также высказал пожелание, чтобы семикратный чемпион NASCAR Cup Series Джимми Джонсон участвовал только в гонках на овалах. Об этом информирует Fórmula Indy Oficial.
Ранее бывший механик «Макларена», а ныне эксперт Марк Пристли поделился воспоминаниями о Райкконене.
Напомним, не так давно Джонсон объявил, что по окончании сезона-2022 перестанет гоняться в «формульной» серии на полном расписании. При этом, по словам пилота, он не намерен завершать карьеру и вскоре объявит о дальнейших спортивных планах.
Комментарии
- 3 октября 2022
-
11:18
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
09:49
-
09:37
-
00:39
- 2 октября 2022
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
20:52
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:51
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:45
-
19:21
-
19:16
-
18:44
-
18:44
-
18:35
-
18:32
-
18:13
-
17:58
-
16:56
Партнерский контент