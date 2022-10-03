В «Ред Булл» уверены, что не превышали лимит расходов в прошлом сезоне

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что команда уверена в том, что в прошлом году она не превысила лимит расходов Формулы-1.

Гран-при Сингапура прошёл под знаком спекуляций о том, что две команды Формулы-1 нарушили прошлогодний лимит бюджета в размере около $ 145 млн и могут столкнуться с санкциями со стороны ФИА.



Подтверждение того, что произошло на самом деле, будет получено в эту среду, когда ФИА планирует выдать командам, не превысившим прошлогодний лимит расходов, сертификаты соответствия.

«Нет, я абсолютно уверен в том, что мы не превышали лимит расходов в прошлом сезоне. Мы прошли весь процесс. И считаем, что вполне укладываемся в лимит. Это совершенно новый набор правил, очень сложных, которые применяются к компаниям с разной структурой, разными составами и, конечно же, правилами. Всегда существуют различные толкования этих правил. Поэтому в первый год будет очень интересно посмотреть, как это будет применяться», — приводит слова Хорнера Motorsport.