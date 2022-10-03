Хэмилтон высказался о возможном нарушении «Ред Булл» финансового регламента Формулы-1

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение о ситуации с командой «Ред Булл» и её возможном нарушении финансового регламента в прошлом сезоне. Хэмилтон подчеркнул, что не уделяет особого внимания этим разговорам, хотя и посоветовал «относиться серьёзно к любому возможному нарушению правил».



«Честно говоря, я не уделяю этому особого внимания. В данный момент это всё слухи, и я недостаточно знаю обо всём этом, чтобы быть в состоянии дать какой-то разумный комментарий. Сейчас я особо об этом не думаю.



Я горжусь своей командой за те усердия, которые она проделала, чтобы следовать правилам. Честно говоря, я полностью доверяю Мохаммеду Бен Сулайему. Но правила есть правила, и к вещам, которые реально могут повлиять на изменение характеристик автомобиля, мы определённо должны относиться серьёзно», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: