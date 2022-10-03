Бинотто: «Феррари» смело поменяла шины раньше Переса в Сингапуре

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу Гран-при Сингапура.

«Старт был не очень удачным. Мы потеряли позиции на старте, и это повлияло на остальную часть гонки, так что, если бы мы стартовали лучше, думаю, мы бы могли победить. Если же смотреть с точки зрения Кубка конструкторов, то это был хороший уикенд.

Думаю, что в целом машина была хороша и на мокрой, и на сухой трассе, как в квалификации, так и в гонке, и мы можем быть довольны, если вспомнить Спа и Зандворт, где было сложнее. Я думаю, мы решили некоторые из проблем, которые у нас были.

Мы быстро перешли на слики. Команда смело поменяла шины раньше Серхио Переса. Считаю, мы хорошо проявили себя на мокрой трассе и на сухой, это наиболее позитивный итог уикенда», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.