Бинотто: «Феррари» смело поменяла шины раньше Переса в Сингапуре

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу Гран-при Сингапура.
«Старт был не очень удачным. Мы потеряли позиции на старте, и это повлияло на остальную часть гонки, так что, если бы мы стартовали лучше, думаю, мы бы могли победить. Если же смотреть с точки зрения Кубка конструкторов, то это был хороший уикенд.
Думаю, что в целом машина была хороша и на мокрой, и на сухой трассе, как в квалификации, так и в гонке, и мы можем быть довольны, если вспомнить Спа и Зандворт, где было сложнее. Я думаю, мы решили некоторые из проблем, которые у нас были.
Мы быстро перешли на слики. Команда смело поменяла шины раньше Серхио Переса. Считаю, мы хорошо проявили себя на мокрой трассе и на сухой, это наиболее позитивный итог уикенда», — приводит слова Бинотто Motorsport Week.
- 3 октября 2022
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:34
-
14:29
-
13:52
-
12:54
-
12:13
-
11:55
-
11:43
-
11:41
-
11:18
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
09:49
-
09:37
-
00:39
- 2 октября 2022
-
23:53
-
23:30
-
23:28
-
23:14
-
22:38
-
22:35
-
22:24
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
20:52
-
20:30
-
20:25
-
20:23
-
19:51
-
19:50
-
19:50