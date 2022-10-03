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Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Сингапура: Цунода в четырёх очках от дисквалификации

Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Сингапура: Цунода в четырёх очках от дисквалификации
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По итогам 17-го этапа сезона-2022, Гран-при Сингапура, два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф за нарушение правил в режиме машины безопасности. Перес был наказан прибавкой пяти секунд к финальному результату. Помимо штрафа на финише гонки, Перес получил два штрафных балла в суперлицензию.

Кроме того, во время гонки за аварию с Гуаньюем Чжоу два штрафных балла и наказание в виде потери пяти мест на стартовой решётке Гран-при Японии получил гонщик «Уильямса» Николас Латифи.

Что касается сгоревших баллов, то 26 сентября истёк срок действия двух штрафных баллов, полученных Лэнсом Строллом на прошлогоднем Гран-при России.

Возглавляет протокол по-прежнему Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.

ПилотКомандаБаллыКогда сгорят
Юки Цунода«Альфа Таури»814 ноября 2022 года — 2 балла
Пьер Гасли«Альфа Таури»710 октября 2022 года — 2 балла
Фернандо Алонсо«Альпин»610 октября 2022 года — 2 балла
Александер Албон«Уильямс»627 марта 2023 года — 2 балла
Макс Ферстаппен«Ред Булл»521 ноября 2022 года — 2 балла
Эстебан Окон«Альпин»520 марта 2023 года — 2 балла
Даниэль Риккардо«Макларен»426 марта 2023 года — 1 балл
Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»427 марта 2023 года — 1 балл
Лэнс Стролл«Астон Мартин»39 апреля 2023 года — 2 балла
Кевин Магнуссен«Хаас»38 мая 2023 года — 2 балла
Николас Латифи«Уильямс»312 июня 2023 года — 1 балл
Себастьян Феттель«Астон Мартин»210 июля 2023 года — 1 балл
Серхио Перес«Ред Булл»22 октября 2023 года — 2 балла
Джордж Расселл«Мерседес»210 июля 2023 года — 2 балла
Ландо Норрис«Макларен»110 июля 2023 года — 1 балл
Валттери Боттас«Альфа Ромео»121 ноября 2022 года — 1 балл
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