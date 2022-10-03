Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Сингапура: Цунода в четырёх очках от дисквалификации

По итогам 17-го этапа сезона-2022, Гран-при Сингапура, два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф за нарушение правил в режиме машины безопасности. Перес был наказан прибавкой пяти секунд к финальному результату. Помимо штрафа на финише гонки, Перес получил два штрафных балла в суперлицензию.
Кроме того, во время гонки за аварию с Гуаньюем Чжоу два штрафных балла и наказание в виде потери пяти мест на стартовой решётке Гран-при Японии получил гонщик «Уильямса» Николас Латифи.
Что касается сгоревших баллов, то 26 сентября истёк срок действия двух штрафных баллов, полученных Лэнсом Строллом на прошлогоднем Гран-при России.
Возглавляет протокол по-прежнему Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|8
|14 ноября 2022 года — 2 балла
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|7
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Фернандо Алонсо
|«Альпин»
|6
|10 октября 2022 года — 2 балла
|Александер Албон
|«Уильямс»
|6
|27 марта 2023 года — 2 балла
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|5
|21 ноября 2022 года — 2 балла
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|5
|20 марта 2023 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|4
|26 марта 2023 года — 1 балл
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|4
|27 марта 2023 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|3
|9 апреля 2023 года — 2 балла
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|3
|8 мая 2023 года — 2 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|3
|12 июня 2023 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|2
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|2
|2 октября 2023 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|2
|10 июля 2023 года — 2 балла
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|1
|10 июля 2023 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|1
|21 ноября 2022 года — 1 балл
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