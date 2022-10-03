Штрафные баллы гонщиков Ф-1 после ГП Сингапура: Цунода в четырёх очках от дисквалификации

По итогам 17-го этапа сезона-2022, Гран-при Сингапура, два пилота получили штрафные баллы. Пилот «Ред Булл» Серхио Перес получил штраф за нарушение правил в режиме машины безопасности. Перес был наказан прибавкой пяти секунд к финальному результату. Помимо штрафа на финише гонки, Перес получил два штрафных балла в суперлицензию.



Кроме того, во время гонки за аварию с Гуаньюем Чжоу два штрафных балла и наказание в виде потери пяти мест на стартовой решётке Гран-при Японии получил гонщик «Уильямса» Николас Латифи.



Что касается сгоревших баллов, то 26 сентября истёк срок действия двух штрафных баллов, полученных Лэнсом Строллом на прошлогоднем Гран-при России.



Возглавляет протокол по-прежнему Юки Цунода — на его счету восемь баллов за последний календарный год.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Юки Цунода «Альфа Таури» 8 14 ноября 2022 года — 2 балла Пьер Гасли «Альфа Таури» 7 10 октября 2022 года — 2 балла Фернандо Алонсо «Альпин» 6 10 октября 2022 года — 2 балла Александер Албон «Уильямс» 6 27 марта 2023 года — 2 балла Макс Ферстаппен «Ред Булл» 5 21 ноября 2022 года — 2 балла Эстебан Окон «Альпин» 5 20 марта 2023 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 4 26 марта 2023 года — 1 балл Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» 4 27 марта 2023 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 3 9 апреля 2023 года — 2 балла Кевин Магнуссен «Хаас» 3 8 мая 2023 года — 2 балла Николас Латифи «Уильямс» 3 12 июня 2023 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 2 10 июля 2023 года — 1 балл Серхио Перес «Ред Булл» 2 2 октября 2023 года — 2 балла Джордж Расселл «Мерседес» 2 10 июля 2023 года — 2 балла Ландо Норрис «Макларен» 1 10 июля 2023 года — 1 балл Валттери Боттас «Альфа Ромео» 1 21 ноября 2022 года — 1 балл