Оруджев высказался о штрафе Переса, позволившем Серхио сохранить победу

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался по поводу штрафа Серхио Переса на Гран-при Сингапура.
Напомним, Пересу трижды делали замечание за нарушение допустимой дистанции по отношению к сейфти-кару, за что он в конечном итоге был оштрафован на пять секунд. Занявший второе место Шарль Леклер отстал от победителя гонки на 7,595 секунды. Соответственно, его отставание сократилось до 2,595 секунды.
«У ФИА и судей есть таблица штрафов, которой они руководствуются. Иногда делают исключения. Мне в своей жизни то же самое, что у Чеко, прощали совсем без штрафа. По факту Чеко заслужил победу, а отпуск машины безопасности на «10 корпусов» — это маленькая невнимательность/оплошность», — написал Оруджев в своей колонке.
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