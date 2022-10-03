Оруджев объяснил, почему не надо жёстко критиковать Латифи за аварию с Чжоу

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев поделился мыслями о столкновении гонщика «Уильямса» Николаса Латифи с Гуаньюем Чжоу из «Альфа Ромео» в гонке Гран-при Сингапура. Впоследствии Латифи был оштрафован на пять мест в стартовой решётке, наказание вступит в силу уже на следующем Гран-при, а также получил два штрафных балла (три – за последние 12 месяцев).



«С моей точки зрения, это гоночный инцидент. 100% от выхода из предыдущего поворота и до момента, как Чжоу уже ехал вплотную к стенке, Латифи его видеть не мог. В формульных зеркалах очень большая слепая зона. Ты видишь заднее колесо и, дай бог, метр влево/вправо от него под углом назад. А с такой дистанцией, как была у них, вообще никак его не увидеть. Очевидно, что последние две секунды до контакта, если бы Ники смотрел влево, то увидел бы Чжоу. Но поворот-то правый — уверен, что Ники уже смотрел на апекс, то есть вправо. Поэтому я считаю, что гоночный инцидент. А на самом деле Чжоу надо было делать поправку на то, с кем он борется», – написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

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