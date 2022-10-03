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Оруджев считает, что Перес много проиграл бы Ферстаппену без проблем Макса

Оруджев считает, что Перес много проиграл бы Ферстаппену без проблем Макса
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Гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказал мнение, что мексиканский пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес сильно проиграл бы своему товарищу по команде Максу Ферстаппену в гонке Гран-при Сингапура, если бы тот удачно провёл квалификацию.

«Я уверен: заверши Макс свой круг в квалификации и стартуй с поула, он уехал бы очень далеко. И мы бы снова удивились, почему Чеко едет небыстро», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, вследствие ошибки команды с подсчётом оставшегося топлива Макс был вынужден прервать финальный быстрый круг квалификации и вместо вероятного завоевания поул-позишен ограничился лишь восьмым местом. В гонке Гран-при Нидерландов он показал седьмой результат. Победителем стал Перес.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

«Какая-то мегаглупость». Как Хэмилтон и Ферстаппен столько ошибались в Сингапуре? Разбор «Какая-то мегаглупость». Как Хэмилтон и Ферстаппен столько ошибались в Сингапуре? Разбор
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