«Может, потому, что я мексиканец». Серхио Перес — о заметках про него в некоторых СМИ

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес назвал своё выступление на Гран-при Сингапура лучшим в карьере в Формуле-1, обратив при этом внимание на тот факт, что некоторые СМИ преувеличивают его проблемы.
«Я думаю, что это было, безусловно, моё лучшее выступление. Я контролировал гонку. Эта победа действительно особенная для меня, потому что в нескольких последних заездах у меня были небольшие трудности. Не знаю, возможно, средства массовой информации в Формуле-1 их немного преувеличивают — может быть, потому, что я мексиканец. И если я две гонки подряд не поднимаюсь на подиум, значит, провожу худший сезон в истории, а «Ред Булл» следует отказаться от меня и всё такое прочее.
На самом деле просто приятно добыть эту победу. И да, это не напоминание кому бы то ни было о том, насколько я хорош. Просто всегда хорошо быть в состоянии так здорово выступить», — приводит слова Переса Motorsport Week.
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