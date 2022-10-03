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«Ещё пять лет». Вольф высказался о будущем Хэмилтона в «Мерседесе»

«Ещё пять лет». Вольф высказался о будущем Хэмилтона в «Мерседесе»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу будущего Льюиса Хэмилтона в команде.

«Мы очень много с ним разговариваем. Только на прошлой неделе мы сели за стол, и он сказал: «Слушай, у меня есть ещё пять лет, как ты на это смотришь?». Мы с ним максимально откровенны друг с другом. Если что-то пойдёт не так, Льюис будет первым, кто скажет: «Я больше не могу этим заниматься, потому что чувствую, что у меня больше нет реакции, или просто потерял удовольствие от этого, а сейчас растёт другое поколение, очень сильное».

Поэтому я не сомневаюсь, что независимо от того, договоримся ли мы о продлении контракта — хотя я уверен, что это обязательно произойдёт — мы оба всегда будем очень открыто обсуждать, что нас ждёт в будущем», — приводит слова Вольфа The Race.

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