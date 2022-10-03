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В «Альфа Таури» встали на защиту Цуноды после аварии в Сингапуре

В «Альфа Таури» встали на защиту Цуноды после аварии в Сингапуре
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Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон объяснил неудачное выступление Юки Цуноды на Гран-при Сингапура.

«После всей тяжёлой работы, проделанной командой и гонщиками в эти выходные, мы не смогли максимально использовать возможность заработать хорошие очки обеими машинами. Это связано с тем, что наша команда инженеров слишком рано приняла решение перейти на слики. Это дорого обошлось обоим гонщикам, а Юки, к сожалению, вскоре после этого заскользил на трассе.

Таким образом, у нас в строю осталась только одна машина, и мы закончили гонку с гораздо меньшим количеством очков, чем должны были. Как команда мы подробно рассмотрим гонку, чтобы понять, что нам нужно улучшить, чтобы лучше использовать такие шансы в следующий раз. Мы упустили хорошую возможность, за которую нам нужно было держаться обеими руками», — приводит слова Эггинтона пресс-служба команды.

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