Ральф Шумахер назвал виновного в столкновении Мика и Джорджа Расселла в Сингапуре

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл был виноват в столкновении с племянником Ральфа Миком Шумахером на Гран-при Сингапура.
«Расселл просто толкнул Мика в стортону. Мик ничего не мог поделать. Обидно, потому что уик-энд складывался хорошо, даже в сложных условиях. Думаю, Мик сильно прибавил за эти выходные», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.
Напомним, по итогам гонки Мик Шумахер финишировал 13-м, а Джордж Расселл — 14-м, замкнув протоколо среди тех, кто смог дораться до финиша гонки.
Победу в Гран-при Сингапура одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
Мик Шумахер до сих пор не имеет на руках контракта на сезон-2023. Он является кандидатом на место в «Хаасе» на следующий сезон, однако ранее команда приостановила переговоры с ним.
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