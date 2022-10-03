Зайдль: Риккардо доказал, что по-прежнему является топ-пилотом

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль высказался о результатах Гран-при Сингапура, в котором Ландо Норрис финишировал четвёртым, а Даниэль Риккардо — пятым.
«Очевидно, что я доволен сегодняшней гонкой. Команда проделала отличную работу с обоими пилотами в очень сложных условиях, чтобы максимизировать результат. Команда на пит-уолл держала связь с гонщиками, чтобы найти правильный баланс между попыткой добиться отличного результата и отсутствия ненужного риска. Например, попытки раньше остальных перейти на слики, потому что мы были в хорошей позиции на первом отрезке. Это стало ключом к такому хорошему результату.
Пилоты выступили отлично. Я рад за Даниэля, что он наконец-то смог добиться хорошего результата. Это было отличное возвращение после старта с 16-й позиции, что вполне заслуженно, учитывая тяжёлую работу, проделанную Даниэлем в течение сезона. Я доволен.
Думаю, Даниэль в Сингапуре доказал в непростых условиях, что он по-прежнему является топ-пилотом от природы», — приводит слова Зайдля RacingNews365.
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