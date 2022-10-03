Кирилл Смаль выиграл две гонки испанской Формулы-4 после дисквалификации соперников

Российский гонщик испанской Формулы-4 Кирилл Смаль, выступающий под киргизской лицензией, стал победителем сразу двух гонок предпоследнего этапа чемпионата на трассе «Наварра».
Смаль был вторым и третьим на финише этих гонок, однако после финиша техническая инспекция нашла на машинах команды «Кампос» специальные металлические решётки, которые защищают воздухозаборники от мусора и не соответствуют техническому регламенту. В связи с этим ФИА дисквалифицировала пилотов «Кампоса» в этих гонках, и победы достались Смалю.
«Две победы в Наварре! Пусть наших соперников и дисквалифицировали за нарушение технического регламента, но я знаю, как долго мы шли к этому результату, и насколько он заслуженный. Спасибо всей команде за отличную работу в эти выходные. Впереди заключительный этап сезона. Надо повторить!», — прокомментировал Кирилл Смаль итоги этапа в своём телеграм-канале.
«Кампос» подал апелляцию на решение о дисквалификации.
Несмотря на это, пилот испанской команды Никола Цолов, подопечный двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо стал чемпионом серии за один этап до конца сезона.
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