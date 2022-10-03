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Мотогонщика избил его же механик. Видео из паддока MotoGP опубликовали спустя три года

Мотогонщика избил его же механик. Видео из паддока MotoGP опубликовали спустя три года
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В паддоке Moto3 произошёл очередной скандал — в социальных сетях появилось видео, на котором один из механиков команды CIP Moto KTM буквально избивает своего гонщика Тома Бута Амоса. Видео было снято в 2019 году.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале The Shessa.

На публикацию этого ролика отреагировал пилот MotoGP Алекс Эспаргаро.

«Я никогда не видел ничего подобного в паддоке. Я сразу же позвонил спортивному директору MotoGP Карлосу Эспелете и поговорил с ним. Не мне решать эти вопросы, но я чувствую себя одним из стариков этого паддока, находясь в нём почти 20 лет. У нас нет профсоюза гонщиков, но пилоты должны высказываться, когда происходит подобное. По мне, этот механик должен навсегда оказаться отлучённым от паддока.

Это создаёт плохой имидж для чемпионата, я был очень зол. Этот гонщик — он ещё ребёнок. Я никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Алекса Эспаргаро The Race.

В команде, ныне носящей название CIP Green Power, заявили, что механик, напавший на гонщика, уже не работает в команде. При этом, по информации The Race, этот сотрудник в настоящий момент занимает аналогичную должность в команде легендарного мотогонщика Макса Бьяджи Sterilgarda Husqvarna Max Racing.

На Гран-при Арагона механики этой команды оказались вовлечены в скандал — они помешали гонщику другого коллектива, Адриану Фернандесу, выехать на трассу, чтобы он не получил слипстрим.

По итогам расследования этих механиков наказали денежным штрафом, и они были дисквалифицированы на два этапа чемпионата, которые пройдут в Австралии и Малайзии.

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