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Чжоу: Латифи нужно чаще смотреть в зеркала

Чжоу: Латифи нужно чаще смотреть в зеркала
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Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал столкновение с Николасом Латифи из «Уильямса» в гонке Гран-при Сингапура. После инцидента китайский гонщик был вынужден сойти с дистанции.

«За круг до этого он чуть не отправил меня в стену в восьмом повороте. На следующем круге он слишком глубоко вошёл в третий поворот, защищался в четвёртом и пятом — и я решил, что смогу пройти его по внешней траектории. В итоге мы поравнялись, а сразу после этого я увидел, как он начал смешаться влево. Он просто отправил меня в стену. Было совершенно необязательно так действовать, тем более что гонка только стартовала.

Латифи стоит чаще смотреть в зеркала. Я мало что мог сделать. Мы были бок о бок, а после этого он просто решил захлопнуть калитку и отправить меня в стену», — приводит слова Гуаньюя Чжоу RaceFans.

Напомним, Латифи получил штраф в виде потери пяти мест на стартовой решётке Гран-при Японии.

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