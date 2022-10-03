Чжоу: Латифи нужно чаще смотреть в зеркала

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал столкновение с Николасом Латифи из «Уильямса» в гонке Гран-при Сингапура. После инцидента китайский гонщик был вынужден сойти с дистанции.
«За круг до этого он чуть не отправил меня в стену в восьмом повороте. На следующем круге он слишком глубоко вошёл в третий поворот, защищался в четвёртом и пятом — и я решил, что смогу пройти его по внешней траектории. В итоге мы поравнялись, а сразу после этого я увидел, как он начал смешаться влево. Он просто отправил меня в стену. Было совершенно необязательно так действовать, тем более что гонка только стартовала.
Латифи стоит чаще смотреть в зеркала. Я мало что мог сделать. Мы были бок о бок, а после этого он просто решил захлопнуть калитку и отправить меня в стену», — приводит слова Гуаньюя Чжоу RaceFans.
Напомним, Латифи получил штраф в виде потери пяти мест на стартовой решётке Гран-при Японии.
- 3 октября 2022
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:04
-
20:58
-
20:09
-
19:53
-
18:49
-
18:45
-
17:38
-
17:05
-
16:54
-
16:49
-
16:30
-
16:09
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:34
-
14:29
-
13:52
-
12:54
-
12:13
-
11:55
-
11:43
-
11:41
-
11:18
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
09:49
-
09:37
-
00:39
- 2 октября 2022
-
23:53
-
23:30