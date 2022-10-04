Хауг: решение стюардов относительно Переса было полностью оправдано

Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг высказался о наказании пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Сингапура.
«Я бы назвал действия ФИА против Переса дружеским штрафом. Но по-спортивному Перес абсолютно заслужил эту победу. Он не получил никакого преимущества, отпустив слишком далеко машину безопасности. Решение стюардов полностью оправдано. Но, стоит помнить, что бывали и более суровые штрафы за такие проступки», — приводит слова Норберта Хауга Motorsport-Total.
Напомним, Перес был наказан пятисекундным штрафом, а значит, сохранил первое место.
Пилот нарушил правила трижды:
— первый раз, 10-й круг, ему объявлено замечание и выговор;
— второй раз, 36-й круг, он был предупрежден директором гонки;
— третий раз, 36-й круг, штраф пять секунд (после предупреждения).
Напомним, занявший второе место Шарль Леклер отстал от победителя гонки на 7,595 секунды. Сейчас, соответственно, его отставание сократилось до 2,595 секунды.
- 4 октября 2022
-
00:54
-
00:51
-
00:00
- 3 октября 2022
-
23:56
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:04
-
20:58
-
20:09
-
19:53
-
18:49
-
18:45
-
17:38
-
17:05
-
16:54
-
16:49
-
16:30
-
16:09
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:34
-
14:29
-
13:52
-
12:54
-
12:13
-
11:55
-
11:43
-
11:41
-
11:18
-
10:45
-
10:39
-
10:20
-
09:49