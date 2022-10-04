Хауг: решение стюардов относительно Переса было полностью оправдано

Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг высказался о наказании пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Сингапура.



«Я бы назвал действия ФИА против Переса дружеским штрафом. Но по-спортивному Перес абсолютно заслужил эту победу. Он не получил никакого преимущества, отпустив слишком далеко машину безопасности. Решение стюардов полностью оправдано. Но, стоит помнить, что бывали и более суровые штрафы за такие проступки», — приводит слова Норберта Хауга Motorsport-Total.



Напомним, Перес был наказан пятисекундным штрафом, а значит, сохранил первое место.



Пилот нарушил правила трижды:



— первый раз, 10-й круг, ему объявлено замечание и выговор;

— второй раз, 36-й круг, он был предупрежден директором гонки;

— третий раз, 36-й круг, штраф пять секунд (после предупреждения).



Напомним, занявший второе место Шарль Леклер отстал от победителя гонки на 7,595 секунды. Сейчас, соответственно, его отставание сократилось до 2,595 секунды.