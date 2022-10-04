Перес, выступающий под 11-м номером, выиграл ГП Сингапура в 11:11:11 по местному времени
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На финише гонки Гран-при Сингапура сработала интересная магия чисел. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес, выступающий под 11-м номером. Перес пересёк финишную черту, когда на часах было 11 часов 11 минут и 11 секунд по местному времени. Об этом сообщает пресс-служба ФОрмулы-1 в социальных сетях.
Напомним, второе место по итогам гонки занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, пропустивший мексиканца на старте. Третьим на финиш пришёл ещё один представитель «Феррари» — Карлос Сайнс. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен («Ред Булл») добрался до финиша только седьмым. Во время гонки голландец вылетел, пытаясь после рестарта обогнать Ландо Норриса. Затем Ферстаппену удалось пробиться с 13-го места в очковую зону.
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