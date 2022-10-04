Уэббер отреагировал на новость о возможном нарушении «Ред Булл» финансового регламента Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мыслями о ситуации с командой «Ред Булл» и её возможном нарушении финансового регламента в прошлом сезоне. Ранее сообщалось, что австрийский гоночный коллектив мог превысить лимит в $ 147,4 млн, за что Международная автомобильная федерация (ФИА) может подвергнуть «Ред Булл» некоторым санкциям.



«Абу-Даби вроде как возрождается? Мы знаем, что было поставлено на карту в прошлом году, не так ли? Так что да, команды, которые находятся в оппозиции, вскакивают на коня, делая заявления. Теперь ФИА должна поддержать комментарии Кристиана Хорнера, потому что он говорит, что все обвинения необоснованны. На данный момент все эти разговоры — только чьи-то предположения», — приводит слова Уэббера PlanetF1.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения: