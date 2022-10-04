Маттиа Бинотто сделал заявление о возможном нарушении «Ред Булл» финансового регламента

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о возможном нарушении австрийской командой «Ред Булл» финансового регламента Формулы-1 в прошлом сезоне. По слухам, бюджет мог быть превышен на 10 млн от допустимого значения в $ 147,4 млн. При этом также сообщалось, что превышение могло быть на $ 4 млн.
«Четыре миллиона? Это весь наш бюджет на разработку на один сезон. В эту сумму входят оклады 70 техников и инженеров. Я могу заплатить им, чтобы они нашли лучшие решения. Думаю, за счёт этого вполне можно извлечь полсекунды за круг. Такое конкурентное преимущество будет иметь влияние и на выступление в следующих сезонах. Это важный вопрос, ведь всё дело в доверии», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.
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