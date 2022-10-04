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Автопроизводитель «Феррари» подвергся хакерской атаке

Автопроизводитель «Феррари» подвергся хакерской атаке
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Итальянский автопроизводитель «Феррари» подвергся хакерской атаке с помощью программы-вымогателя. Об этом информирует Corriere della Sera. Сообщается, что были похищены внутренние документы, техпаспорта, руководства по ремонту и многое другое.

Ответственность за атаку взяла на себя кибергруппа RansomEXX, которая опубликовала в интернете 7 ГБ украденных данных итальянской компании. Отметим, что речи о данных, которые бы имели отношение к Формуле-1, не идёт. В самой «Ферарри» заявили, что сведениями о похищении своей документации не располагают.

Ранее руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о возможном нарушении «Ред Булл» финансового регламента чемпионата в прошлом сезоне.

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