Автопроизводитель «Феррари» подвергся хакерской атаке
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Итальянский автопроизводитель «Феррари» подвергся хакерской атаке с помощью программы-вымогателя. Об этом информирует Corriere della Sera. Сообщается, что были похищены внутренние документы, техпаспорта, руководства по ремонту и многое другое.
Ответственность за атаку взяла на себя кибергруппа RansomEXX, которая опубликовала в интернете 7 ГБ украденных данных итальянской компании. Отметим, что речи о данных, которые бы имели отношение к Формуле-1, не идёт. В самой «Ферарри» заявили, что сведениями о похищении своей документации не располагают.
Ранее руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мнением о возможном нарушении «Ред Булл» финансового регламента чемпионата в прошлом сезоне.
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