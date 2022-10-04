«Хонда» и «Ред Булл» обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству в Ф-1. Названы детали

Совет директоров компании «Хонда» обсудил планы по участию в Формуле-1. Об этом информирует The Race. Заседание было проведено сегодня, 4 октября, в Токио.
Напомним, «Хонда» покинула «Королевские гонки» по окончании сезона-2021, однако продолжает сотрудничать с австрийской командой «Ред Булл» в вопросе силовых установок, которые собираются на заводе японского автопроизводителя, пусть и используются под брендом Red Bull Powertrains. Кроме того, японская компания сотрудничает с «Альфа Таури». Нынешняя сделка между сторонами рассчитана до конца 2025 года. Сообщается, что в ходе сегодняшнего заседания высшее руководство «Хонды» обсудило планы по полноценному участию в качестве поставщика двигателей уже с 2023-го — теоретически с этого года может вернуться брендинг «Хонды».
В источнике отмечается, что окончательное решение будет принято после того, как будут понятны все финансовые условия возможного возвращения.
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