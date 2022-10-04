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«Уикенд, который нужно забыть». Хаккинен — о выступлении Ферстаппена на ГП Сингапура

«Уикенд, который нужно забыть». Хаккинен — о выступлении Ферстаппена на ГП Сингапура
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Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Сингапура, где он показал седьмой результат.

«Это был уикенд, когда Макс мог выиграть чемпионат, но ошибка команды в квалификации действительно дорого обошлась ему. Было обескураживающе обнаружить, что в машине недостаточно топлива для прохождения ещё одного круга. «Ред Булл» был очень силён весь сезон, так что было довольно неожиданно, что такое случилось.

Думаю, многие ожидали, что Макс быстро отыграется с восьмой позиции, но он неудачно стартовал, а затем потерял время, сражаясь в центре поля. Это был уикенд, который нужно забыть. Такие гонки случаются. Не сомневаюсь, что в Японии Макс может претендовать на титул. Команде просто нужно убедиться, что они больше не совершат ошибок», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

Хэмилтон хуже Ферстаппена, а Расселл совсем никакой. Оценки за Гран-при Сингапура Хэмилтон хуже Ферстаппена, а Расселл совсем никакой. Оценки за Гран-при Сингапура
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